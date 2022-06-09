البيت الأبيض يهدد بالرد على تجارب كوريا الشمالية النووية

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.

وقال سوليفان في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب المحاولات المستمرة لإجراء تجربة نووية.. سنرد عليها بشكل حاسم".

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منذ بداية العام، أجرت كوريا الشمالية 18 عملية إطلاق، بما في ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصاروخ باليستي يطلق من الغواصات، وأنظمة فضائية فضائية، وناقلة أسلحة نووية تكتيكية جديدة.

وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.

المصدر: نوفوستي