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تأكيد أول إصابة بجدري القردة في البرازيل

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تأكيد أول إصابة بجدري القردة في البرازيل
Legion-Media Blickwinkel
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أفادت وسائل إعلام برازيلية بتسجيل أول حالة مؤكدة لإصابة إنسان بفيروس جدري القدرة.

وأوضح موقع G1 الإعلامي أن الإصابة تم تسجيلها في مدينة ساو باولو، إحدى أكبر المدن في البلاد وعاصمتها الاقتصادية.

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والمصاب هو رجل عمره 41 سنة، وزار إسبانيا في الفترة الأخيرة.

وذكر الموقع الإعلامي أن المصاب يخضع للحجر الصحي حاليا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.

المصدر: نوفوستي

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