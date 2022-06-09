استطلاع: 55% من الأتراك يعتبرون "العدالة والتنمية" حزب الأثرياء

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "متروبول" التركية، أن 55% من المواطنين الأتراك، يعتبرون أن "حزب العدالة والتنمية هو حزب الأغنياء".

وقال مدير المؤسسة أوزار سنجار، إن "الاستطلاع أجري الشهر الماضي، وتضمن سؤالا للمشاركين يقول.. هل حزب العدالة والتنمية حزب الأغنياء أم الفقراء؟".

وحسب نتائج الاستطلاع، أجاب "55% من المواطنين بأنه حزب الأثرياء والنخبة".

وأوضح، أن "24.2% من ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون أن حزبهم هو حزب الأغنياء والمتميزين، بينما أجاب 57.7% بأنه حزب الفقراء".

وتابع: "أعتبر أغلب المنتمين لحزب الجيد، أن الحزب الحاكم في البلاد حزب الأغنياء والنخبة بنسبة تفوق 95%، فيما قال 88.9% من العلمانيون، إنه حزب الأغنياء والمتميزين".

ونوه إلى أن "الهوية السياسية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أن حزب العدالة والتنمية هو (حزب الفقراء) هي الشريحة المحافظة، حيث أيد الفكرة 52.1% من الذين شاركوا في الاستطلاع".

المصدر: "زمان" التركية