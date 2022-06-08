تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية كاليفورنيا والسلطات تنفي وجود مواد نووية على متنها (فيديو)

تحطمت في ولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء طائرة عسكرية أمريكية تابعة للجناح الجوي الثالث لوحدة مشاة البحرية في ميرامار، ورجحت السلطات المحلية أن جميع ركابها لقوا حتفهم.

وتحطمت الطائرة "MV-22B Osprey" في مقاطعة إمبريال بالقرب من الطريق السريع 78 وبلدة غلاميس، على بعد 30 ميلا شمال الحدود المكسيكية، و150 ميلا شرق سان دييغو.

وتعتقد السطات المحلية أن خمسة أشخاص على الأقل كانوا على متن الطائرة وقت تحطمها.

وتم تأكيد الحادث من قبل مرفق البحرية الجوية "El Centro" في بيان مقتضب.

هذا، وأكدت البحرية الأمريكية أن الطائرة التي تحطمت لا تحمل مواد نووية.

An aircraft belonging to @3rdmaw has crashed near Glamis, CA. Military and civilian first responders are on site.



Contrary to social media rumors, there was no nuclear material on board the aircraft. More information will be made available as we receive it. — U.S. Marines (@USMC) June 8, 2022

وحاليا، يتواجد مسؤولون عسكريون في مكان الحادث ولا يزال التحقيق جاريا، ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية