الولايات المتحدة.. ارتفاع أسعار النفط يجبر شرطة إحدى المقاطعات للعمل عبر الهاتف

أعلنت شرطة إيزابيلا بولاية ميشيغان الأمريكية عن نفاد ميزانيتها للمحروقات قبل الموعد المحدد بسبب كلفتها المرتفعة، وأنها ستحاول الرد على المكالمات دون الذهاب لأماكن البلاغات.

وكتبت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي: "قسم عمدة مقاطعة إيزابيلا يشعر بالألم حيال أزمة الوقود، لقد استنفدنا الأموال المخصصة للوقود قبل بضعة أشهر مما يجب".

وكتب عمدة إيزابيلا: "لقد أصدرت تعليمات للموظفين بمحاولة الرد على المكالمات الهاتفية حيثما أمكن ذلك".

وتواصل أسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة تحطيم الأرقام القياسية، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.955 دولار للغالون (3.785 لترا) يوم الأربعاء.

ويكلف غالون البنزين سائقي السيارات في مقاطعة إيزابيلا ما متوسطه 5.189 دولارا، أي أكثر بقليل من المعدل العام في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"