بايدن يبحث دعم "حل تفاوضي" مع زعيم المعارضة الفنزويلية

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف اليوم مع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي يعتبره البيت الأبيض رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأكد بايدن على اعتراف الولايات المتحدة ودعمها لـ"الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا" لعام 2015 وغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا".

وأعرب عن دعمه للمفاوضات التي تقودها فنزويلا باعتبارها أفضل طريق نحو الاستعادة السلمية للمؤسسات الديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفنزويليين.

كما ناقشا الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة والشركاء الدوليون لدعم حل تفاوضي لأزمة فنزويلا.

وأعاد بايدن التأكيد على أن الولايات المتحدة على استعداد لمعايرة سياسة العقوبات بناء على نتائج المفاوضات، التي تمكن الشعب الفنزويلي من تحديد مستقبل بلاده.

واستبعدت الولايات المتحدة، فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، من حضور قمة الأمريكتين المنعقدة في لوس أنجلوس، بحجة مخاوف متعلقة بسجل حقوق الإنسان والديمقراطية في الدول الثلاث، وهو الأمر الذي نددت به كوبا، وتضامن معه الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وقرر عدم الحضور. كما غاب قادة دول ما يسمى المثلث الشمالي، السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، على الرغم من أن الهجرة غير الشرعية سوف تكون نقطة نقاش رئيسية.

المصدر: وكالات