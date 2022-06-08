وزير الدفاع الإسرائيلي: يتبين مرة أخرى أن إيران تشكل خطرا على العالم بأسره

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران يثبت مرة أخرى أن طهران "تشكل خطرا على العالم بأسره في التطوير النووي والأعمال الإرهابية".

وفي بيان نشره على حسابه عبر "تويتر"، قال غانتس: "إدانة وكالة الطاقة الذرية محاولات إيران لإخفاء المواد النووية الموجودة في أماكن مختلفة في جميع أنحاء إيران هي خطوة مهمة".

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وأضاف: "مرة أخرى يتبين أن إيران تشكل خطرا على العالم بأسره، في التطوير النووي المستمر والأعمال الإرهابية التي تشنها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه".

وتابع: "جنبا إلى جنب مع الإدانة الدولية، هناك حاجة إلى عمل كبير. أمام أي كاميرا تغلقها إيران، يجب على العالم أن يفرض المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية".

وأردف قوله: "يجب أن نتحد ونبني خطط عمل مشتركة توقف الإرهاب الإيراني الذي يؤثر على العديد من دول المنطقة والعالم".

المصدر: RT