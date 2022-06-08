تقرير للمخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك القنبلة النووية

ورد في تقرير للمخابرات الألمانية أن إيران تقترب من امتلاك القنبلة النووية، وأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في هذا الاتجاه.

وقال التقرير الذي صدر الثلاثاء إنه يجب اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذا الوضع قبل أن تتحول إيران إلى قوة نووية إلى الأبد، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح أن إيران تكثف جهودها للحصول على تقنيات خاصة ببرنامجها النووي غير الشرعي، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك.

ونوه التقرير إلى أن إيران حصلت على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، لإقناعها بإيقاف برنامجها النووي.

وتابع: "هناك شكوك في إمكانية قيام إيران بخرق التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه معها عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية السرية".

ولفت التقرير إلى أنه يجري التحقيق مع مواطن ألماني من أصل إيراني في قيامه بانتهاك الحظر على إيران وشراء أجهزة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامجها الصاروخية.

المصدر: "سبوتنيك"