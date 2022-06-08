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أول إصابة بجدري القردة في اليونان

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أول إصابة بجدري القردة في اليونان
AFP ANGELOS TZORTZINIS
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام يونانية نقلا عن الهيئة الوطنية للصحة العامة بتسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة في اليونان.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم رصد أعراض المرض لدى رجل زار البرتغال مؤخرا، وأن نتائج الاختبارات الأولية كانت إيجابية. وتم إرسال تلك النتائج إلى مختبر علم الأحياء الدقيقة في مدينة سالونيك لتأكيد حالة جدري القردة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المريض نقل إلى المستشفى، وهو بحالة مستقرة، وخطر انتشار المرض لا يزال منخفضا.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت في وقت سابق بحالتين محتملتني للإصابة بجدري القردة، لكنها لم تتأكد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 بلدا حول العالم.

المصدر: نوفوستي

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