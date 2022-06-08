رئيس جامعة هارفارد الأمريكية يعتزم التنحي

AP رئيسة وزراء نيوزيلندا، مع رئيس جامعة هارفارد ـ أرشيف Photo/Mary Schwalm

أعلن رئيس جامعة هارفارد الأمريكية لورانس باكو، الذي سبق أن شكل لجنة لفحص علاقات الجامعة بنظام العبودية منذ تأسيسها، أنه يعتزم التنحي العام المقبل.

وقال باكو، الذي سيكون يومه الأخير هو 30 حزيران 2023، في رسالة إلى المجتمع الجامعي: "لا يوجد وقت مناسب أبدا لترك وظيفة مثل هذه، ولكن يبدو لي الآن مناسبا".

وأضاف: "من خلال جهودنا الجماعية جعلنا جامعة هارفارد أفضل وأقوى بطرق لا حصر لها".

ولم يعلن باكو عن أي خطط مستقبلية أخرى سوى قوله إنه وزوجته يخططان لقضاء المزيد من الوقت مع أطفالهما وأحفادهما.

المصدر: "أسوشيتد برس"