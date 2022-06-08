خطيب زاده: طهران سترد بشكل حاسم ومتناسب على قرار وكالة الطاقة الذرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن طهران سترد بشكل حاسم ومتناسب على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينتقد إيران في البرنامج النووي.

وكتب خطيب زاده على تويتر: "مسببو هذا القرار يتحملون مسؤولية نتائج هذه الخطوة"، مؤكدا أن "الرد الإيراني سيكون حاسما ومتناسبا".

وأشار إلى أن أميركا والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، "بذلت جهودا لاستصدار قرار ضد طهران كصاحبة أكثر برنامج نووي سلمي شفاف على صعيد العالم، وذلك بناء على سوء محاسباتها وتلقيها استشارات خاطئة"، مشيرا إلى أن "أميركا والترويكا الأوروبية قدمت أهدافها قصيرة الأمد على مكانة الوكالة".

وفي وقت سابق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالموافقة على القرار من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن اعتماد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران سيعطل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن روسيا لن تنضم إلى قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إذا تم تبنيه في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.

المصدر: وكالات