إسرائيل ترحب بتبني وكالة الطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران

رحبت إسرائيل بالقرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يدعو إيران إلى الوفاء بشكل عاجل بالتزاماتها القانونية بموجب الضمانات.

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "قرار المجلس خطوة أولى وضرورية نحو هدف استعادة امتثال إيران للالتزامات والضمانات الخاصة بها"، مشددة على أنه "حان الوقت لأن يدعم المجتمع الدولي نزاهة الوكالة وكفاءتها المهنية وأن يعمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لها".

ورأت أن "سعي إيران لامتلاك قدرات نووية عسكرية لم يتوقف، كما تواصل إيران انتهاكها المنهجي لجميع التزاماتها الدولية، وتعمل بلا كلل لإخفاء الأدلة وتعطيل التحقيقات لخداع المجتمع الدولي".

المصدر: RT