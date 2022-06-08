صحفيون أتراك يحذرون دول البلقان من عواقب إغلاق المجال الجوي أمام طائرة لافروف

اعتبر موقع dikGazete التركي حظر بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية تحليق طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى صربيا، قرارا سخيفا قد يثير أزمة واسعة النطاق في البلقان.

وبحسب المقال، تعمل سلطات الجمهوريات السلافية الجنوبية الثلاث على تفاقم الوضع في المنطقة بخطواتها المعادية لروسيا. مشيرا إلى أن الصراع، الذي بدأته أوكرانيا بدافع من الدول الغربية، يمكن إشعاله في البلقان بمساعدة صوفيا وبودغوريتسا وسكوبيه. مع التحذير من أن زعماء هذه الدول يجب أن يفهموا أنهم أداة أمريكية للاستفزازات ضد موسكو.

وأضاف كاتبو المقال: "هناك معارضة جادة في بلغاريا والجبل الأسود تدعم روسيا.. وتجدر الإشارة إلى أن هناك صراعات عسكرية سياسية دورية بين كوسوفو وصربيا، وكذلك صربيا والبوسنة والهرسك. في حين أنه من الضروري الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، سيؤدي إغلاق المجال الجوي لطائرة لافروف إلى تفاقم التوترات بشكل كبير".

ويقول الموقع إنه في الوقت الذي أودت فيه الحرب في الآونة الأخيرة بحياة عدد كبير من الناس، فإن مثل هذه الإجراءات السياسية الصارمة والعبثية خطيرة للغاية.

وأغلقت بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود الأسبوع الماضي، الأجواء أمام طائرة وزير الخارجية الروسي التي كان من المفترض أن تتجه إلى صربيا. وأشار لافروف إلى أن الدول الغربية تعمل "بشكل سيئ للغاية" لأنها اعتبرت زيارته إلى بلغراد بمثابة تهديد ذي نطاق كوني. وأعرب عن أسفه من أن بعض البلدان اضطرت للعمل كمحرض.

المصدر: نوفوستي