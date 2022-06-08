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بوشيلين: بعض أعضاء حكومة دونيتسك الشعبية سيحتفظون بمناصبهم

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بوشيلين: بعض أعضاء حكومة دونيتسك الشعبية سيحتفظون بمناصبهم
Sputnik
دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية - أرشيف
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أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن بعض أعضاء حكومة الجمهورية سيحتفظون بمناصبهم بعد صدور مرسوم حل مجلس الوزراء.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24": "سيبقى العديد من أعضاء الفريق السابق في مناصبهم، لكن بالطبع التغييرات لا غنى عنها".

وأعلن بوشيلين في وقت سابق عن قرار إقالة الحكومة الحالية للجمهورية، وأن "مجلس الوزراء الحالي سوف يقوم بواجباته حتى تشكيل حكومة جديدة".

وعين بوشيلين أيضا، فيتالي خوتسينكو رئيسا لحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT

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