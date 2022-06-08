الصين.. مكافأة مادية لمن يدلي بمعلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد

أعلنت السلطات الصينية عن مكافآت تزيد عن 100 ألف يوان (15 ألف دولار أمريكي) مقابل بلاغات بانتهاكات الأمن القومي، وذلك في إطار إجراءات أمنية جديدة.

وأشارت وزارة الأمن القومي، إلى أن "المكافآت ستدفع لفضح جواسيس أجانب أو انتهاكات أمنية أخرى موجودة منذ سنوات في البلاد".

وأكدت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الجمهور على التعاون على خلفية تكثيف التهديدات من وكالات الاستخبارات الأجنبية والقوى المعادية الأخرى.

ونقلت صحيفة "ديلي ليغل" المحلية عن ممثل الوزارة قوله، إن "صياغة الإجراءات تفضي إلى تعبئة كاملة لعامة الناس لدعم ومساعدة أعمال الأمن القومي، وتعبئة الحس الوطني على نطاق واسع ومعنويات وحكمة وقوة الشعب".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "المواطنين يمكنهم أن يحصلوا على مكافآت معنوية على شكل شهادات شكر، أو مكافآت مادية تبلغ من 10 آلاف يوان إلى أكثر من 100 ألف يوان، حسب قيمة البلاغ".

وأضافت، أن "أجهزة أمن الدولة ستتحقق من البلاغ المقدم لمعرفة ما إذا كان صحيحا، وكذلك فيما إذا كان قد قدم معلومات جديدة قبل اتخاذ قرار بشأن المكافأة".

وبينت الوزارة أنه "يمكن للأشخاص تقديم التقارير من خلال خط ساخن أو موقع ويب أو بالبريد أو شخصيا أو بأي طريقة أخرى"، موضحة أنه "في حال تقديم أكثر من شخص لذات المعلومات، فإن الشخص الذي أبلغ عنها أولا سيكون في المرتبة الأولى للحصول على المكافأة ولكن قد يحصل الآخرون على مكافأة أيضا".

المصدر: "legal daily" + " goulburnpost"