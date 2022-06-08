لاعب غولف أمريكي يعتذر بعد تصريحاته عن سجل السعودية في حقوق الإنسان ومقتل خاشجقي

أكد لاعب الغولف الأمريكي، فيل ميكلسون، مرارا أنه لا يتغاضى عن خروقات حقوق الإنسان أبدا، في الوقت الذي اعتذر فيه مجددا عن جرح المشاعر الذي سببته تصريحاته حول الحكومة السعودية.

وقال ميكلسون في تصريحات أدلى بها بمؤتمر صحفي خاص ببطولة "LIV Golf" التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "لا أتغاضى عن خروقات حقوق الإنسان أبدا"، حسب قوله.

وأضاف لاعب الغولف الأمريكي الفائز بست بطولات كبرى في تاريخه: "أدرك ما حدث لجمال خاشقجي وأعتقد أن الأمر مريع".

وأكد لاعب الغولف الأمريكي البالغ من العمر 51 عاما أنه يعتقد أن بطولة "LIV Golf" ستعود بالخير الوفير على اللعبة.

وصرح: "لقد رأيت أيضا الخير الذي جلبته رياضة الغولف على مدار التاريخ وأعتقد أن LIV Golf ستقدم الكثير من الخير للعبة كذلك"، حسب تعبيره.

وليس لدى ميكسلون نية للإنسحاب من جولة "PGA" وقد أكد أنه حصل على حق المشاركة نظرا لحيازته "عضوية مدى الحياة التي حصل عليها وعمل على الحصول عليها بجد"، حسب قوله.

وصرح لاعب الغولف بأنه سيلعب في بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع المقبل وأعرب عن آماله بأن يشارك في منافسات "Ryder Cup" المستقبلية.

وكان ميكلسون قد أطلق تصريحات انتقد فيها سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وحمل المملكة مسؤولية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وذلك في مقابلة صحفية أجراها عام 2021.

جدير بالذكر أن لاعب الغولف الأمريكي أعلن أنه سيبتعد لبضع الوقت عن اللعبة بعد الانتقادات التي تعرض لها نتيجة تصريحاته تلك، علما أنه خسر عددا من الرعاة نتيجة ذلك أيضا.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية