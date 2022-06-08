"واشنطن بوست": اعتقال مسلح قرب منزل القاضي بالمحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مساء يوم الأربعاء بأن قوات الأمن اعتقلت رجلا بالقرب من منزل القاضي بالمحكمة العليا الأمريكية بريت كافانو، في ماريلاند.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن الرجل أكد للشرطة أنه يريد قتل قاضي المحكمة العليا.

الرجل والذي قيل إنه من كاليفورنيا وفي منتصف العشرينات من عمره، احتجزته الشرطة بعد أن أبلغ الضباط أنه يريد قتل القاضي.

وذكرت الصحيفة أنه تم إيقافه في شارع قريب من منزل القاضي ووجد بحوزته سلاح واحد على الأقل وأدوات سطو.

وقال شخصان مطلعان على التحقيق إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الرجل كان غاضبا من المسودة المسربة لرأي المحكمة العليا الذي يشير إلى أن المحكمة تستعد لإلغاء القرار الذي أباح الإجهاض في أنحاء البلاد.

والقرار البالغ من العمر 49 عاما يكفل الحق الدستوري في إجراء الإجهاض.

وصرح هؤلاء الأشخاص بأنه كان غاضبا أيضا بسبب الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق النار الجماعية.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن هؤلاء الأشخاص أشاروا إلى أنه تم إخطار الشرطة على ما يبدو بأن الشخص قد يشكل تهديدا للعدالة، لكن لم يتضح على الفور من الذي قدم المعلومات الأولية.

هذا، وأكدت المتحدثة باسم المحكمة العليا باتريشيا مكابي في بيان اعتقال الرجل حوالي الساعة 1:50 صباح الأربعاء.

وقالت مسؤولة أمريكية إن شرطة مقاطعة مونتغومري استجابت لنداء للخدمة في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة منزل كافانو، حيث احتجز الضباط رجلا ونقلوه إلى مركز شرطة محلي، مشيرة إلى أن السلطات تعتقد أن هذا الشخص "جاء من خارج الولاية بنية قتل كافانو".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية