البريطانيون يحذرون زيلينسكي من خيانة وشيكة

أعرب مستخدمو منصة "تويتر" البريطانيون عن دهشتهم لسرور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، باحتفاظ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنصبه.

وكتب ناشط تحت اسم "OrenthalJames": "اثنان من المهرجين الفاسدين.. لديهما الكثير من القواسم المشتركة".

Volodymyr Zelensky ‘very happy' after Boris Johnson survived confidence vote https://t.co/p56kEzqjCE — The Independent (@Independent) June 7, 2022



ونوه آخر يدعى مايكل ستينز: "ما الذي يسعد الزعيم الأوكراني بالضبط؟ لقد بدأت أكره هذه الشخصية".

بدوره حذر آندي بريس: "سيخون جونسون زيلينسكي، لأنه خان كل شخص كان على اتصال به في أي وقت مضى.. إنها مسألة وقت فقط".

وكتبت سارة: "يجب أن يفهم زيلينسكي أنه إذا لم يكن لرئيس الوزراء البريطاني مشاكل في بلده، فسيحبه الناس، ولن يأبه بأوكرانيا.. جونسون يفعل فقط ما هو مفيد له".

وأقترح مستخدم يدعى باري، أن "رئيس أوكرانيا سعيد لأنه سيحصل على المزيد من الأسلحة المجانية على حساب دافعي الضرائب في بريطانيا".

من جهته، كتب ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني: "القيادة دائما عبء ثقيل.. بوريس جونسون كان من أوائل الذين أدركوا خطر روسيا ووقف بجانب أوكرانيا لحماية العالم الحر من الغزو الهمجي.. العالم بحاجة إلى مثل هؤلاء القادة.. المملكة المتحدة صديق عظيم، ودرع عالم ديمقراطي".

Leadership is always a heavy burden. @BorisJohnson was one of the first who realized the menace of :ru: & stood by @ZelenskyyUa to protect the free world from barbaric invasion. The world needs such leaders. The UK is a Great friend of 🇺🇦. 🇬🇧 crown is a shield of democratic world. pic.twitter.com/BGjLvy8IhH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2022



وأصبح معروفا، أن رئيس الحكومة البريطانية سيظل في منصبه، حيث لم يحصل ممثلو حزب المحافظين الحاكم على أصوات كافية لتمرير تصويت بحجب الثقة عنه.

ويواجه رئيس الوزراء خطر فقدان وظيفته بسبب فضيحة الحفلات في مقر الحكومة في داونينغ ستريت خلال إغلاق على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات