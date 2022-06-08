 
مباشر

البريطانيون يحذرون زيلينسكي من خيانة وشيكة

أخبار العالم

البريطانيون يحذرون زيلينسكي من خيانة وشيكة
Legion-Media Simon Dawson / Avalon
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t72e

أعرب مستخدمو منصة "تويتر" البريطانيون عن دهشتهم لسرور الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، باحتفاظ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنصبه.

وكتب ناشط تحت اسم "OrenthalJames": "اثنان من المهرجين الفاسدين.. لديهما الكثير من القواسم المشتركة".


ونوه آخر يدعى مايكل ستينز: "ما الذي يسعد الزعيم الأوكراني بالضبط؟ لقد بدأت أكره هذه الشخصية".

بدوره حذر آندي بريس: "سيخون جونسون زيلينسكي، لأنه خان كل شخص كان على اتصال به في أي وقت مضى.. إنها مسألة وقت فقط".

وكتبت سارة: "يجب أن يفهم زيلينسكي أنه إذا لم يكن لرئيس الوزراء البريطاني مشاكل في بلده، فسيحبه الناس، ولن يأبه بأوكرانيا.. جونسون يفعل فقط ما هو مفيد له".

وأقترح مستخدم يدعى باري، أن "رئيس أوكرانيا سعيد لأنه سيحصل على المزيد من الأسلحة المجانية على حساب دافعي الضرائب في بريطانيا".

من جهته، كتب ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني: "القيادة دائما عبء ثقيل.. بوريس جونسون كان من أوائل الذين أدركوا خطر روسيا ووقف بجانب أوكرانيا لحماية العالم الحر من الغزو الهمجي.. العالم بحاجة إلى مثل هؤلاء القادة.. المملكة المتحدة صديق عظيم، ودرع عالم ديمقراطي".


وأصبح معروفا، أن رئيس الحكومة البريطانية سيظل في منصبه، حيث لم يحصل ممثلو حزب المحافظين الحاكم على أصوات كافية لتمرير تصويت بحجب الثقة عنه.

ويواجه رئيس الوزراء خطر فقدان وظيفته بسبب فضيحة الحفلات في مقر الحكومة في داونينغ ستريت خلال إغلاق على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا