وسائل إعلام: الجيش الفنلندي يستأجر الأراضي بهدف تعزيز الحدود مع روسيا

ذكرت صحيفة "هلسنغن سانومات" أن قوات الدفاع الفنلندية أبرمت عقود إيجار مع مالكي الأراضي المتاخمة لروسيا لبناء تحصينات على الحدود.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 100 خطاب كل عام إلى ملاك الأراضي في أجزاء مختلفة من فنلندا مع عرض الإيجار.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدفع قوات الدفاع تعويضات لأصحاب الأراضي وفقا لمساحة الأرض، بقيمة حوالي 5000 يورو للهكتار.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع سولي خونغستو: "إذا كان مالك الأرض لا يريد التوصل إلى اتفاق، فلن يتبع ذلك أي شيء. لن تدخل قوات الدفاع أرض أي شخص دون إذن".

وأشار إلى أن تأجير الأراضي ليس بالأمر الجديد، وقد عرف في وقت سابق في مناطق أخرى من فنلندا لا تحد روسيا.

المصدر: تاس