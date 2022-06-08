السفير الروسي لدى لندن: وسائل الإعلام البريطانية لم تعد تراهن على انتصار أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن خطاب وسائل الإعلام البريطانية قد تغير كثيرا مؤخرا، ولم يعد أحد يتوقع انتصار أوكرانيا.

وقال كيلين لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "إذا كانوا يتحدثون هنا بثقة عن حقيقة فوز أوكرانيا، الآن تغيرت النغمة، بشكل عام يقال إن أوكرانيا ليس لديها القوة والقدرات، وتحدث زيلينسكي بنفسه عن هذا أمس في مقابلة مع الفاينانشال تايمز".

وأضاف: "تتقدم روسيا ببطء ولكن بثقة تامة من بلدة إلى أخرى في دونباس وفي غضون أسبوعين، كما يقول هنا في بريطانيا رؤساء الإدارات المختلفة، بما في ذلك المخابرات، سيتم حل الوضع في دونباس بشكل نهائي".

في الوقت نفسه، شدد على أن وسائل الإعلام البريطانية تحاول عدم التعليق على نتيجة الصراع في دونباس.

المصدر: نوفوستي