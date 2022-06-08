واشنطن تخفف عقوباتها على كوبا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن سماحها برحلات جماعية وتعليمية إلى كوبا، والزيارات للمشاركة في المؤتمرات، كما رفعت الحد المفروض على التحويلات المالية بين الأقارب.

وفي مايو الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية عزمها رفع جزء من العقوبات ضد كوبا، من أجل دعم سكانها.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لوزارة الخزانة الأمريكية: "يسمح برحلات تعليمية جماعية إلى كوبا، ويتم رفع عدد من القيود على الأنشطة التعليمية المسموح بها، ويسمح برحلات للمشاركة أو تنظيم اجتماعات ومؤتمرات مهنية في كوبا، ويتم رفع الربعي لنقل ما لا يزيد عن ألف دولار إلى الأقارب ويسمح بالتبرعات لكوبا".

وفي وقت سابق، رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن القيود المفروضة على الحركة الجوية مع كوبا، التي فرضها سلفه دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي