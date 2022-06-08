دي مايو: أسعار القمح والمنتجات الأساسية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن أسعار القمح والمنتجات الأساسية الأخرى المرتفعة أصلا بسبب الوباء، وصلت اليوم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو، لدى اختتام جلسة الحوار الوزاري المتوسطي حول أزمة الغذاء، الملتئمة في مقر وزارة الخارجية في روما، أشار دي مايو إلى أنه "في شهر مايو، كانت هناك زيادة بنسبة 40٪ في أسعار الحبوب مقارنة بالعام الماضي".

وأفاد بأن "كل هذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم سيناريو البداية المقلق بالفعل"، مبينا أنه "في عام 2021، كان هناك 193 مليون شخص في 53 دولة في العالم يعيشون في ظروف شديدة من انعدام الأمن الغذائي.. لم يسبق أن تم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من قبل".

المصدر: "آكي"