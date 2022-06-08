ألمانيا.. العثور على رسالة اعتراف في موقع حادث الدهس

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه عثر على خطاب اعتراف داخل السيارة التي نفذ سائقها عملية دهس في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 30 آخرين.

ونقلت الصحيفة عن أحد محققي الشرطة قوله: "هذا لم يكن حادثا"، لكن وزيرة داخلية الولاية إيريس سبرانجر، نفت وجود خطاب اعتراف، مشيرة إلى أنه تم العثور على لافتات في السيارة.

وقالت شرطة برلين لشبكة "سكاي نيوز" إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما يعتقد أنه السائق ويحمل الجنسيتين الألمانية والأرمنية.

وقال مارتن دامز المتحدث باسم شرطة برلين في وقت سابق إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية الدهس حادثا أم أن السائق دهس المارة عمدا.

المصدر: "سكاي نيوز"