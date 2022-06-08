الـ"إيكاو" لن تنظر في طلب روسيا إزاء القيود الغربية على الطيران المدني قبل الأسبوع القادم

قال ممثل روسيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، سيرغي غودكوف، إن المنظمة لن تنظر قبل الأسبوع المقبل في طلب روسيا إزاء القيود الغربية على الطيران المدني الروسي.

ونقلت "تاس" يوم الأربعاء عن غودكوف قوله: "لقد طرحنا للمناقشة مسألة الإجراءات غير القانونية من قبل عدد من الدول الغربية لتقييد الطيران المدني لدينا. سيتم مناقشة هذا (من قبل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي)"، موضحا انه "لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، قضايانا ليست على جدول الأعمال هذا الأسبوع."

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء، إن الإجراءات التقييدية غير المشروعة من جانب الغرب ضد الطيران المدني، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. مشيرة إلى أن روسيا لفتت انتباه منظمة الطيران المدني الدولي إلى مشكلة القيود الغربية على الطيران المدني. ووفقا لها، "القضية مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي"، والتي " نعقد من 23 مايو ويجب أن تستمر حتى 24 يونيو".

المصدر: تاس