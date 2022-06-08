الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن موقع استطلاع أمامي جديد لـ"حزب الله" (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي الكشف عن موقع استطلاع أمامي جديد لـ"حزب الله" اللبناني تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود"، ما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه "في موقع الاستطلاع هذا، يعمل نشطاء حزب الله بغطاء على أنهم نشطاء الجمعية حيث تم توثيقهم ويتم كشف صورهم"، مشيرا إلى أن " جمعية أخضر بلا حدود، تدعي العمل في مجال البيئة والحفاظ على الغابات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل لكنها عمليا تشكل غطاء لنشاطات حزب الله لا سيما من ناحية إقامة مواقع استطلاع بالقرب من الحدود الأمر الذي يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

نكشف النقاب عن موقع استطلاع جديد أقامه #حزب_الله بهدف جمع الاستخبارات على الحدود تحت غطاء جمعية #أخضر_بلا_حدود. في موقع الاستطلاع هذا، يعمل نشطاء حزب الله بغطاء على أنهم نشطاء الجمعية حيث تم توثيقهم ويتم كشف صورهم pic.twitter.com/vu2MZ3dvY7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2022

بدوره، أشار قائد المنطقة ​الشمال​ية في ​الجيش الإسرائيلي​ أمير برعام إلى أنه "بالفترة الأخيرة ازدادت الأعمال لإقامة مواقع استطلاع أمامية لحزب الله على الحدود. نرصد نشطاء حزب الله بمنطقة السياج الحدودي، نعرفهم بالاسم من أين أتوا وأين يعملون".

وشدد على أنه "في نهاية المطاف سيدفعون الثمن، هم ومرسيلهم والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية للإرهاب"، مؤكدا أن "جيش الدفاع وقوات الأمن سيواصلان العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل".

سيواصل جيش الدفاع وقوات الأمن العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2022

المصدر: RT