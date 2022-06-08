انتقادات تطال المتحدثة باسم البيت الأبيض على خلفية "أسوأ بيان في التاريخ"

انتقد عضو الكونغرس آندي بيغز، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على تعليقها بصدد الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال بيغز على "تويتر": "هذا مثير للاشمئزاز. ربما يكون أسوأ تعليق لمتحدث صحفي على الإطلاق في كل العصور. لدينا مستويات قياسية للتضخم وأسعار الوقود وانخفاض الأجور. فرص العمل بالكاد تنمو والركود يلوح في الأفق. الأمريكيون يستحقون أكثر من نظام بايدن".

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إن اقتصاد البلاد في حالة أفضل من أي وقت مضى في التاريخ.

ووفقا لها، تستطيع الإدارة التعامل مع التضخم وستبدأ في العمل على خفض الأسعار.

المصدر: نوفوستي