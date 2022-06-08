دونيتسك.. المحكمة العليا تستمع لإفادات المرتزقة البريطانيين والمغربي

استمعت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك لإفادات البريطانيين شون بينر، وأيدن أسلين، والمغربي سعدون إبراهيم المتهمين بالقتال في صفوف التشكيلات النازية الأوكرانية ضد شعب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم المحكمة "اليوم، تم استجواب المتهمين... وتم فحص الأدلة المكتوبة الواردة في مواد القضية الجنائية".

وكانت المحكمة بدأت يوم الاثنين النظر في قضية بريطانيين ومغربي شاركا في القتال إلى جانب أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان نشر في وقت سابق: "استكملت إدارة التحقيق في مكتب المدعي العام بجمهورية دونيتسك الشعبية التحقيق في قضية جنائية ضد مرتزقة أجانب هم مواطنان بريطانيان ومواطن مغربي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإرهاب على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأثبت التحقيق أنهم شاركوا مقابل المال في العدوان المسلح على جمهورية دونيتسك الشعبية الذي شنته أوكرانيا للاستيلاء على السلطة بالقوة.

المصدر: "تاس"