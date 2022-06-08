إسبانيا: اعتقال شرطيين في حملة على كبرى عصابات المخدرات

قالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" إن السلطات الإسبانية فككت شبكتين رئيسيتين لتهريب المخدرات، استخدمتا أفرادا فاسدين من الشرطة.

وذكرت "يوروبول" في بيان أن 61 شخصا اعتقلوا، بينهم خمسة من ضباط الحرس المدني الإسباني وضابط بالشرطة الوطنية وموظف جمارك.

أسفرت العملية عن القبض على عصابتين إسبانيتين، "طنجة كلان" و"سور كلان" يعتقد أنهما مسؤولتان عن تهريب أكثر من 18 طنا من الكوكايين، و168 طنا من الحشيش عبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا، من أجل توزيعها في أوروبا. وكانت المخدرات مخبأة في شحنات الطماطم والبطيخ.

وقالت "يوروبول" إن العصابتين دفعتا رشى لعناصر من الشرطة وموظفي جمارك الذين تم اعتقالهم حتى لا يتم اعتراض المخدرات عند دخول إسبانيا.

كانت العملية نتيجة 18 شهرا من التحقيقات التي أجرتها القوات الإسبانية بالتعاون مع مجموعة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة ليوروبول، والتي أرسلت فريقين إلى إسبانيا في 11 مايو.

المصدر: AP