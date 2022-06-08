نيويورك تايمز: واشنطن لا تتلقى بيانات كافية من كييف حول وضع الجيش الأوكراني

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية لا تتلقى بيانات كافية من كييف حول وضع الجيش الأوكراني، مما يصعب على إدارة بايدن اتخاذ قرارات بشأن إرسال المساعدات العسكرية.

ووفقا لمراسل الصحيفة جوليان بارنز، فقد قال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الأوكرانية زودتهم ببيانات وتفاصيل غير كافية حول "الخطط العملياتية". وأشار إلى أنه نتيجة لذلك ظهرت "ثغرات".

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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن لديه معلومات حول صراع خطير ينشب بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعسكريين في الجيش الأوكراني.

وأشار لوكاشينكو أن ذلك يعود إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني "لم يعد قادرا على القتال"، فالعسكريين، وفقا للوكاشينكو، يفهمون أكثر من أي أحد آخر، طبيعة الصراع مع روسيا. العسكريون يموتون هناك، ويرون ما يقدرون عليه، وما يستطيعونه، لكنهم لن يتمكنوا من القتال أكثر من ذلك. فقد غيرت روسيا تكتيكاتها.

المصدر: RT