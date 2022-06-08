 
مباشر

نيويورك تايمز: واشنطن لا تتلقى بيانات كافية من كييف حول وضع الجيش الأوكراني

أخبار العالم

نيويورك تايمز: واشنطن لا تتلقى بيانات كافية من كييف حول وضع الجيش الأوكراني
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t70z

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية لا تتلقى بيانات كافية من كييف حول وضع الجيش الأوكراني، مما يصعب على إدارة بايدن اتخاذ قرارات بشأن إرسال المساعدات العسكرية.

ووفقا لمراسل الصحيفة جوليان بارنز، فقد قال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الأوكرانية زودتهم ببيانات وتفاصيل غير كافية حول "الخطط العملياتية". وأشار إلى أنه نتيجة لذلك ظهرت "ثغرات".

إقرأ المزيد
شويغو يكشف عدد المعدات والأسلحة الأجنبية التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال 10 أيام
شويغو يكشف عدد المعدات والأسلحة الأجنبية التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال 10 أيام

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن لديه معلومات حول صراع خطير ينشب بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعسكريين في الجيش الأوكراني.

 وأشار لوكاشينكو أن ذلك يعود إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني "لم يعد قادرا على القتال"، فالعسكريين، وفقا للوكاشينكو، يفهمون أكثر من أي أحد آخر، طبيعة الصراع مع روسيا. العسكريون يموتون هناك، ويرون ما يقدرون عليه، وما يستطيعونه، لكنهم لن يتمكنوا من القتال أكثر من ذلك. فقد غيرت روسيا تكتيكاتها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا