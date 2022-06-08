خامنئي يحمل السعودية مسؤولية أمن الحجاج ويحذر من تبعات التطبيع مع إسرائيل

حمل المرشد الإيراني، علي خامنئي، السعودية مسؤولية أمن الحجاج، قائلا: "الدولة المضيفة للحج ملزمة بالحفاظ على أمن جميع الحجاج".

وخلال لقائه القيمين على شؤون الحج في إيران، شدد خامنئي على أن "الدولة المستضيفة للحجاج تتحمل مسؤوليات جسيمة"، مطالبا إياها بتوفير الأمن لجميع الحجاج من أقطار العالم الإسلامي.

وأكد "ضرورة تجنب الخوض في نقاط الاختلاف بين الشيعة والسنة أو إغفال نقاط الاشتراك الكثيرة"، لافتا إلى أن "الشعوب المسلمة تعارض تطبيع العلاقات مع الصهاينة، وأن الكيان الصهيوني يستغل الحكومات المطبعة".

وأعرب عن أمله بألا "يكون الأوان قد فات حين يدركون هذا الأمر"، مضيفا: "بلاء الصهيونية بات بلاء واضحا على العالم الإسلامي".

المصدر: RT