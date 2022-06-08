بعد وصفه مستشار ألمانيا بقطعة نقانق حزينة.. سفير كييف لدى ألمانيا يوجه اتهامات لميركل

قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، إن افتقار المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل للنقد الذاتي فيما يتعلق بمسارها السابق تجاه روسيا، أمر يثير الحيرة.

وتحدثت ميركل علنا عبر التلفزيون الألماني لأول مرة منذ ترك منصب المستشارة. وقالت إنها لا تعتقد أنها اتبعت سياسة خاطئة تجاه روسيا، وهي متأكدة من أنه ليس لديها ما تعتذر عنه. وعلى وجه الخصوص، قالت ميركل إن رفضها انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي في عام 2008، كان قرارا صحيحا.

وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية: "لسوء الحظ، في المقابلة الأولى بعد تغيير الحكومة قبل ستة أشهر، لم يكن هناك أي تلميح للنقد الذاتي". وأضاف أن تصريحات المستشارة السابقة "حول عصمة" مسارها فيما يتعلق بروسيا و"موقفها المتسامح" تجاه قيادة روسيا تثير الحيرة.

وفي وقت سابق، انتقد ميلنيك المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس عدة مرات متتالية، بسبب "التلكؤ" في توريد الأسلحة إلى كييف. وبسبب عدم رغبته زيارة كييف، ووصف ميلنيك المستشار بأنه "قطعة نقانق حزينة".

المصدر: نوفوستي