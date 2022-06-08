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لافروف يصل إلى يريفان في زيارة رسمية

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لافروف يصل إلى يريفان في زيارة رسمية
Sputnik
وزير الخارجية الروسي/ سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة الأرمنية يريفان في زيارة رسمية اليوم الأربعاء، قادما من أنقرة حيث أجرى محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

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ومن المقرر أن يجري الوزير الروسي محادثات مع نظيره الأرمني، أرارات ميروزيان، واجتماعات مع رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والرئيس الأرمني، فاهاغان خاتشاتوريان. كما يشارك لافروف يوم الجمعة، 10 يونيو، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: تاس

 

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