بيسكوف يدعو إلى عدم المبالغة في تقدير أهمية احتياطيات الحبوب الأوكرانية

دعا دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى عدم المبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب الأوكرانية من جهة تأثيرها على الأسواق الدولية.

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ولفت بيسكوف أيضا في تصريح الصحفيين اليوم الأربعاء إلى أن الوضع في أوكرانيا لم يتسبب في أزمة غذاء في العالم، فهناك "أقل بكثير" من الحبوب في البلاد مما يقولون في كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "أولا، على حد علمنا، هذه الحبوب أقل بكثير مما يقول الأوكرانيون أنفسهم. ثانيا، ربما من غير الضروري المبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب هذه من جهة التأثير على أسواق الحبوب الدولية. هي نسبة صغيرة جدا بحيث لا يكون لها تأثير كبير على تطور أزمة الغذاء التي بدأت بالفعل عالمية".

وشدد بيسكوف على أن "الأزمة الأوكرانية لم تكن هي التي تسببت أو حفزت أزمة الغذاء في العالم". وخلص إلى أن "هذا الأمر سبقته سلسلة بكاملها من الأحداث والأعمال الخاطئة للحكومات في جميع أنحاء العالم".

المصدر: تاس