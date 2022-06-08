لافروف ردا على صحفي أوكراني: "لسنا في أوكرانيا نحن في تركيا البلد الحر"

وافق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، على الإجابة عن سؤال لصحفي أوكراني، بدأ في الصراخ نحوه من القاعة.

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حاول الصحفي الأوكراني تحدي الوزير الروسي، فأجابه لافروف: "بالطبع يمكنني إجابتك، فنحن لسنا في أوكرانيا، نحن في تركيا، البلد الحر".

ومضى الصحفي في سؤاله متحديا: "ماذا سرقت روسيا إلى جانب الحبوب، وتمكنت بالفعل من بيعه؟".

أجاب لافروف: "يبدو أن رأسكم لا ينشغل سوى بسرقة الأشياء من أماكنها وبيعها في أماكن أخرى، ظنا منكم أن الجميع يفعلون ذلك. أليس كذلك؟

أجيبكم أننا منخرطون في تنفيذ الأهداف التي أعلناها من قبل، وهي تخليص شرق أوكرانيا من ضغط نظام النازيين الجدد. هذا ما نفعله.

أما بشأن الحبوب، فقد أوضحنا اليوم أنه من الممكن نقل الحبوب بحرية إلى أماكن توجهها، ولا توجد أي عقبات من جانب روسيا لذلك. من الضروري فقط أن يعطي السيد زيلينسكي أوامره، إذا كان لا زال قابلا لإصدار أي أوامر، بالسماح للسفن الأجنبية، وحتى للسفن الأوكرانية، بدخول البحر الأسود".

المصدر: RT