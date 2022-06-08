مقتل شخص جراء حادث دهس في برلين

أفادت خدمة الإنقاذ في برلين بمقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين بجروح جراء حادث دهس سيارة لحشد في المدينة.

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وأكدت الشرطة، سابقا، لشركة "rbb" للتلفزيون والإذاعة احتجاز السائق الذي كان على متن سيارة "رينو" فضية اللون. ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى، كما لا تزال أسباب الحادث غامضة أيضا.

من جانبها قالت صحيفة "Welt" إن سائق السيارة متقاعد.

ووقع الحادث صباح اليوم الأربعاء، في شارع رانكنشتراسي في حي شارلوتنبورغ، حيث نفذ شخص على متن شاحنة في عام 2016 عملية دهس لمجموعة من زوار سوق عيد الميلاد.

المصدر: نوفوستي