الجيش الإسرائيلي يعمل على منح المزيد من الأدوار القتالية للنساء

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن خطة لمنح المزيد من الأدوار القتالية للمقاتلات بعد توصيات لجنة داخلية في الجيش الإسرائيلي التي فحصت الموضوع.

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وأوضحت اللجنة الداخلية في الجيش أن هناك احتمالات لاستيفاء عشرات النساء المعطيات الجسدية المطلوبة في هذه الأدوار والمناصب.

من جانبه، تبنى رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي توصيات اللجنة، التي تشمل عينة تجريبية لدمج النساء في الوحدة 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وفتح باب الانضمام لأدوار في وحدة الهندسة الخاصة "يهلوم".

كما قرر الجيش الإسرائيلي فتح باب الانضمام لأدوار إضافية بينها منصبان لمقاتلات في سلاح المدفعية، ومقتفو أثر، ومرشدات سياقة عملياتية، ومشغلات لطائرات مسيرة.

وأقدمت اللجنة على فحص التركيبة الجسدية الفيزيولوجية المختلفة بين الرجال والنساء، وأقرت إخضاعهن لفحوصات بدنية وعقلية مختلفة لتولي هذه الأدوار.

وأشارت إلى أنه "من أجل التوصل لنفس المستوى لأداء المقاتل والمقاتلة مع تقليل مخاطر الإصابة بين المقاتلات"، جزء من المتطلبات لدخول النساء يجب أن يكون أعلى من الرجال.

كما تقرر في النقاش برئاسة هيئة الأركان، أن تخوض النساء عملية الفحص بصورة متساوية تماما مع الرجال.

المصدر: "I24"