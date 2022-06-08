زاخاروفا: محادثات لافروف-تشاووش أوغلو ستكون مكثفة للغاية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن محادثات وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة اليوم الأربعاء ستكون مكثفة للغاية.

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك" الروسية: "وصل الوفد (الروسي) الآن إلى تركيا حيث تجري اليوم محادثات مكثفة للغاية مع الزملاء الأتراك".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، عشية زيارة الوزير الروسي إلى تركيا، بأن لافروف وتشاووش أوغلو سيناقشان آفاق استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي