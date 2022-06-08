 
مباشر

زاخاروفا: محادثات لافروف-تشاووش أوغلو ستكون مكثفة للغاية

أخبار العالم

زاخاروفا: محادثات لافروف-تشاووش أوغلو ستكون مكثفة للغاية
Sputnik
وزيرا الخارجية الروسية سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6w6

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن محادثات وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة اليوم الأربعاء ستكون مكثفة للغاية.

إقرأ المزيد
لافروف يصل إلى تركيا لبحث الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
لافروف يصل إلى تركيا لبحث الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك" الروسية: "وصل الوفد (الروسي) الآن إلى تركيا حيث تجري اليوم محادثات مكثفة للغاية مع الزملاء الأتراك".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، عشية زيارة الوزير الروسي إلى تركيا، بأن لافروف وتشاووش أوغلو سيناقشان آفاق استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا