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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /08.06.2022/

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /08.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة بأوكرانيا، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والعمل على استكمال تحرير أراضي دونباس بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا.

ميدانيا

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

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