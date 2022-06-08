تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /08.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة بأوكرانيا، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والعمل على استكمال تحرير أراضي دونباس بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا.
ميدانيا
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- إسقاط طائرة مسيرة انتحارية أجنبية الصنع في مقاطعة خاركوف
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- زيلينسكي يعترف بتفوق روسيا العسكري في القتال
- موسكو: لم نتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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