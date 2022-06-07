لافروف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تمثل عامل توازن في المنطقة الأوروأطلسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة أن تمثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي عاملا يضمن التوازن في المنطقة الأوروأطلسية.

وقال لافروف في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يجب أن تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي كعامل يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأعرب عن ثقته في أن سلطة المنظمة في العالم سوف تنمو، وسوف يصبح صوتها أكثر وأكثر ثقلا.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تحرك منذ فترة طويلة لقطع العلاقات مع روسيا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية