سرقوا الأصلية قبل 34 عاما.. "ساعة من البلاستيك" في برج أثري بتركيا

أظهرت أعمال ترميم برج الساعة الأثري في مدينة أنطاليا التركية أن ساعة البرج التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، تعرضت للسرقة منذ 1988.

وقال مدير وحدة التراث الثقافي في ولاية أنطاليا، جميل كارا بيرام، إنه وخلال أعمال ترميم البرج التاريخي تبين أن ساعة البرج ليست الأصلية، بل إنها مصنوعة من البلاستيك، ورجّح أن تكون عملية سرقة الساعة جرت عام 1988.

وحسب صحيفة "زمان" التركية فإن البرج، وهو أحد المعالم التاريخية والسياحية في أنطاليا، يشهد منذ فبراير الماضي أعمال ترميم بإشراف متحف أنطاليا، وإدارة الآثار في المنطقة، وبموافقة لجنة حماية التراث الطبيعي والثقافي بأنطاليا.

وكشفت أعمال الترميم أيضا أن الإطار الحديدي المستخدم لتثبيت الساعة بالأحجار التاريخية أسفر عن صدوع بتلك الأحجار، نتيجة ثقله.

وأقدم خبراء الترميم على إزالة الإطار الحديدي والساعة البلاستيكية، كما تم تكليف متخصص بإعداد ساعة مطابقة للساعة الأصلية تطلق رنينا كل ساعة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية