"هيومن رايتس ووتش": إيران نفذت إعدامات جماعية شملت 12 سجينا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إيران نفذت عملية إعدام جماعية شملت 12 محكوما في مناطقها الجنوبية الشرقية، فيما تتصاعد المخاوف إزاء تزايد عدد الإعدامات في إيران.

وحسب منظمة "إيران هيومن رايتس"، أُعدم السجناء، 11 رجلا وامرأة أدينوا بجرائم مخدرات أو قتل، شنقا صباح يوم أمس الإثنين في سجن زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان القريبة من الحدود مع أفغانستان وباكستان، وينتمي جميعهم لأقلية البلوش الإتنية.

ووفق المنظمة حكم على ستة من المدانين بالإعدام بتهم مرتبطة بالمخدرات والستة الآخرين بجرائم قتل. ولم ترد أنباء الإعدامات في الصحافة المحلية كما لم يؤكدها أي من المسؤولين في إيران، مبنية أن البيانات التي قامت بجمعها تشير إلى أن "نسبة السجناء البلوش بلغت 21 بالمئة من جميع الإعدامات في 2021، فيما لا يشكلون سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد سكان إيران".

بدوره أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المحظور في البلاد، أن 12 عملية إعدام نفذت في زاهدان الإثنين. وقال إنه "أمام توسع الاحتجاجات الشعبية، كثف النظام الديني القمع والقتل ونفذ عددا غير مسبوق من الإعدامات".

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم إن عمليات الإعدام في 2021 ارتفعت بنسبة 28 بالمئة في إيران مقارنة بالعام الذي سبقه وصولا إلى 314 إعداما، لكنها حذرت من أن الرقم قد يكون أقل من الواقع.

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"