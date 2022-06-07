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تسجيل زلزال متوسط القوة في شرق تركيا

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تسجيل زلزال متوسط القوة في شرق تركيا
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ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن "زلزالا وقع في قضاء توشبا عند الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان أن "عمق الزلزال بلغ 4.68 كيلومترات تحت سطح الأرض".

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وحسب "الأناضول" فقد أكدت ولاية وان في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، "عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال، بحسب تقديرات أولية".

وأشارت الولاية إلى أن "الجهات المعنية تواصل عمليات التحري وتحديد الخسائر إن وجدت".

 

المصدر: وكالة "الأناضول"

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