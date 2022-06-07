يقودها طيار أمريكي.. هبوط مقاتلة تايوانية "إف - 16" اضطراريا في هاواي

أعلن مسؤولون أمريكيون أن طائرة مقاتلة تايوانية من طراز "إف - 16" هبطت اضطراريا في مطار دانيال ك. إينوي الدولي في هاواي، بعد ظهر الاثنين.

وذكروا أنه تم نقل طيار القوات الجوية الأمريكية الذي كان يقود الطائرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفقا لمسؤولين، يبدو أن الطائرة واجهت مشاكل في جهاز الهبوط وأعلن الطيار حال طوارئ على متن الطائرة وهبط.

وقالوا إنه تم استخدام حاجز شبكي لإبطاء الطائرة وإيقافها، مؤكدين أن مقدمة الطائرة تحطمت بعد ملامستها للشبكة.

وأفاد المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التفاصيل قبل الانتهاء من التحقيق، بأنه لم يتم تحديد هوية الطيار، وأشاروا إلى أنه لم يصب بجروح خطيرة.

ولم يتضح ما إذا كان الطيار العسكري الأمريكي يختبر الطائرة أم يستعد لتسليمها إلى تايوان.

ولدى واشنطن برامج لتعديل وتحديث الطرز القديمة من "إف-16" لتايوان، بالإضافة إلى خطط لتقديم نماذج جديدة من الطائرات، ولم يعرف بعد ما إذا كانت الطائرة المقاتلة جديدة أم قديمة.

المصدر: أ ب