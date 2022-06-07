تصريحات لوزير المالية التركي تغضب أردوغان

ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن تصريحات وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي حول أصحاب الدخل المحدود في البلاد، أثارت غضب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت إلى أن أردوغان أوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أن الحكومة قدمت استثمارات ودعمت مختلف أصحاب الدخل المنخفض وأن تصريحات نباتي أغفلت هذا الأمر وهو ما دفع أردوغان لانتقادها.

وعلى خلفية موقف أردوغان اضطر الوزير لنشر تغريدة على "تويتر" ذكر فيها أن السياسة الاقتصادية للبلاد ترتكز على تحقيق نمو قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف والتشجيع على الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والنمو بالإنتاج وانعكاس عائدات النمو هذا على جميع فئات المجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه يتم بذل قصارى الجهد لحماية القوة الشرائية لأصحاب الدخل المنخفض في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف: "خلال المرحلة المقبلة سنعزز الرفاهية المجتمعية عبر نمو مستدام قائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف وسنتخذ جميع الإجراءات المعززة لدخل المواطن".

المصدر: صحيفة "زمان"