ارتفاع أسعار الماس بعد العقوبات الأمريكية على "ألروسا" الروسية

رفعت شركة De Beers أسعار الماس الصغير، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ألروسا" الروسية، إحدى أكبر منتجي الألماس في العالم.

ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادرها، رفعت دي بيرز الأسعار بنسبة 5-7% خلال التداول هذا الأسبوع في بوتسوانا.

ونظرا لأن قدرة "ألروسا" على توريد المنتجات إلى السوق بسبب العقوبات لا تزال غير مؤكدة، فهناك نقص في هذا القطاع، وتكلفة الأحجار الكريمة آخذة في الازدياد.

ووفقا للمصادر، فإنه حتى بعد زيادة الأسعار، لا يزال الطلب على المنتج الروسي مرتفعا.

وفي 8 أبريل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة "ألروسا" وحددت موعدا نهائيا للأمريكيين لإكمال المعاملات معها حتى 7 مايو، ومع قسم "الروسا" الأمريكي حتى 7 يونيو.

كما ذكرت صحيفة "ايكونوميك تايمز"، أن العقوبات أدت إلى انخفاض أعمال شركات قطع الماس وتلميعه في مدن سورات وسوراشترا وبهافناغار في الهند بسبب انقطاع إمداداته من روسيا.

و"ألروسا" واحدة من أكبر ثلاث شركات تعدين الماس في العالم.

وحصتها في حجم الإنتاج العالمي هي 25% ويتم احتساب 6% أخرى من قبل الشركة الأنغولية "Catoca"، التي تمتلك "ألروسا" 41% منها.

المصدر: تاس