إسبانيا تسجل طفرة في أعداد المصابين بـ"جدري القردة"

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 69 إصابة بجدري القردة، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 225 إصابة، مما يشكل طفرة في حصيلة الإصابات المسجلة.

ونقلت البوابة الطبية "ConSalud"، عن بيانات وزارة الصحة، أنه "في السابق، تم الإبلاغ عن 156 حالة مؤكدة".

وأشارت: "إجمالا، تلقى معهد كارلوس الثالث للصحة 439 عينة يشتبه بإصابتها بجدري القردة، ولكن 214 من هذه العينات كانت سلبية".

وتم تحديد أول حالة إصابة بشرية بـ"جدري القردة" عام 1970 في الكونغو الديمقراطية، وبعد ذلك، تم إجراء هذا التشخيص على الأشخاص بشكل متكرر، ولكن كقاعدة عامة، كان المصابون في إفريقيا، وعادة ما يحدث انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وعدد من الدول الأوربية في الآونة الأخيرة، تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة، فيما لا تزال طرق انتشار العدوى ليست واضحة تماما للمختصين.

المصدر: "نوفوستي"