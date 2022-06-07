"قلق عميق".. واشنطن تعلق على خطط تركيا في شمال سوريا

جدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس التأكيد على ثبات موقف واشنطن تجاه التهديدات التركية بتوسيع حزامها الأمني في شمال شرق سوريا.

وقال نيد برايس خلال مؤتمر صحفي "لقد أكدنا أننا ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول النشاط العسكري المتزايد والمحتمل في شمال سوريا، ولا سيما تأثيره المحتمل على السكان المدنيين هناك".

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وأضاف "لقد واصلنا دعوتنا إلى الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار القائمة.. وندين أي تصعيد يتجاوز هذه الخطوط".

وتابع قائلا: "من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار هذه، وتحترمها لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأكد المتحدث أنه كان أوضح في السابق نقطة مفادها بأنهم يتوقعون أن تفي تركيا بالالتزامات التي تعهدت بها في أكتوبر 2019 بما في ذلك الالتزام بوقف العمليات الهجومية في شمال شرق سوريا.

وشدد على أن أي تصعيد جديد يتجاوز خطوط وقف إطلاق النار الحالية سيكون بمثابة نكسات مكلفة ليس فقط للجهود الجماعية لمواجهة "داعش" وجهود التحالف المناهض لـ"داعش"، ولجهود تعزيز الاستقرار السياسي داخل سوريا.

المصدر: وكالات