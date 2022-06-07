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إصابة وزيرين إسرائيليين بكورونا

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إصابة وزيرين إسرائيليين بكورونا
AP وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف ـ أرشيف
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أصيب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بكورونا بعد ساعات من إصابة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بالفيروس.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة الإسرائيلية تسجيل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس منذ نهاية أبريل الماضي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تم تشخيص إصابة وزير الأمن الداخلي بفيروس كورونا.

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بينما أوضح مكتب بارليف أن الأخير "على ما يرام ويواصل العمل من المنزل كالمعتاد".

وسبق أن أصيب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا في يناير من العام الحالي.

وكان وزير الصحة الذي تم تشخيص إصابته بكورونا مساء أمس، عقد نقاشا عن بعد مع كبار المسؤولين في وزارته بعد زيادة معدل الإصابة بالأمراض.

 

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية

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