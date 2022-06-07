استطلاع: معظم النرويجيين يعارضون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "سينيتيو" النرويجي، أن معظم النرويجيين يرفضون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فمنذ نوفمبر 2021 ارتفع عدد مؤيدي انضمام النرويج إلى الاتحاد الأوروبي من 34.1٪ إلى 35.3٪، وهو أعلى رقم في الـ 12 عاما الماضية.

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وزادت نسبة من يجدون صعوبة في الإجابة من 11.8٪ في نوفمبر 2021 إلى 16٪، فيما انخفض عدد المعارضين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من 54.2٪ إلى 48.8٪.

والنرويج ليست عضوا في الاتحاد، لكنها جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ عام 1994.

المصدر: "نوفوستي"