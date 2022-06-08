اليونان.. سجن طالبي لجوء أفغانيين على خلفية حريق بمخيم للاجئين

قضت محكمة يونانية بسجن شابين أفغانيين من طالبي اللجوء 4 سنوات، بعد إدانتهما بإضرام حريق أتى على مخيم يؤوي آلاف المهاجرين في جزيرة ليسبوس قبل عامين.

وخفض القرار حكما سابقا بالسجن من خمسة إلى اربعة أعوام لحسن السلوك.

وكان الشابان قاصرين عندما تحول مخيم موريا إلى رماد إثر حريقين متتاليين في 8 و9 سبتمبر 2020.

وقالت محامية الدفاع فيكي أنغيليدو بعد صدور قرار الاستئناف إنه كان ينبغي على محكمة ليسبوس أن تخفض العقوبة الصادرة في مارس 2021 إلى النصف، مشيرة إلى أن هناك "نقصا صارخا في الأدلة الموثوقة المقدمة ضدهما".

وأفادت المحامية بأنه لم يتم أخذ الظروف المخففة في الحسبان، رغم أنهما كانا قاصرين وقت الحريق.

وفي يونيو 2021 أصدرت محكمة في جزيرة خيوس أحكاما بالسجن عشرة أعوام لأربعة أفغان آخرين من طالبي اللجوء لمشاركتهم في أعمال التخريب في ليسبوس.

آنذاك كان مستوى التوتر مرتفعا في مخيم موريا الذي كان يضم 13 ألف مهاجر خلف سياج شائك. وكان المخيم يعتبر أكبر منشأة من نوعها في أوروبا.

في الأيام التي تلت الحريقين، اعتُقل العديد من طالبي اللجوء الأفغان بشبهة إضرام حرائق احتجاجا على قواعد الحجر الصحي التي فرضت على المهاجرين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

ومن المقرر إعادة الأفغانيين البالغين 18 عاما، إلى سجن أفلونا للقاصرين في أثينا، الذي نقلا إليه في 9 سبتمبر 2020.

المصدر: "أ ف ب"